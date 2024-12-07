Charles De Ketelaere: 'İyi bir dönemdeyiz'

Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere, ligde Milan karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.



Belçikalı futbolcu, Milan maçıyla birlikte ligde üst üste dokuzuncu galibiyetlerini almalarını değerlendirdi. 23 yaşındaki futbolcu, "Bu çok güzel bir seri. Üst üste dokuz maç kazanmak kolay bir şey değil. Serie A'da kazanmak her zaman zordur. İyi bir dönemdeyiz ve bunu devam ettirmek istiyoruz." dedi.



Genç oyuncu, kendi performansıyla ilgili, "Kendimi iyi hissediyorum. Bu yıl iyi iş çıkardım ama daha iyisini yapmak istiyorum. İyi bir dönemdeyim." sözlerini sarf etti.



Atalanta'da bu sezon 20 maçta süre bulan Charles De Ketelaere, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.



