Chamberlain'e İngiltere'den talip var

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Alex Oxlade-Chamberlain'e Championship ekibi Birmingham talip oldu.

calendar 18 Ağustos 2025 15:04 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 15:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, transferde gözünü Beşiktaş'a çevirdi.

İngiliz ekibi, daha öncesinde Arsenal ve Liverpool ile Premier Lig'de oynamış olan Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak istiyor.

Mirror'ın haberine göre 32 yaşındaki futbolcu, İngiltere'ye dönmeye olumlu bakıyor. Kulüp tarafı da Chamberlain'i kadrosuna katarak Premier Lig'e tekrar dönme konusunda önemli bir adım atabileceklerini planlıyor.


BEŞİKTAŞ'TA AYRILIĞA SICAK

Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon planlamalarında yer almıyor. Bu kapsamda, orta saha oyuncusu siyah-beyazlılarda ayrılık listesinin başında geliyor.

Chamberlain'in ayrılığı konusunda Birmingham ve Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.


ESKİ TAKIMLARI 

Chamberlain, bugüne kadar Southampton, Arsenal, Liverpool ve son olarak Beşiktaş formalarını terletti.

PERFORMANSI

Alex Oxlade-Chamberlain, 2024/25 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta yalnızca 1 gol kaydedebildi.

 


