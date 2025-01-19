Cenk Tosun için yeni iddia: Trabzonspor

Fenerbahçe'de süre almakta zorlanan Cenk Tosun için sürpriz bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cenk Tosun için yeni iddia: Trabzonspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2025 12:21
Son güncelleme 19 Ocak 2025 12:25
Sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan 33 yaşındaki Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanıyor.

Jose Mourinho'nun şans tanımadığı Cenk Tosun için geçtiğimiz günlerde Bodrum FK iddiaları ortaya atılırken, gündeme gelen son ihtimal ise dikkat çekti.

ŞENOL GÜNEŞ DEVREDE

Sözcü'nün aktardığı habere göre Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Cenk Tosun'u istiyor.

Cenk Tosun'un takıma güç katacağını düşenen Şenol Güneş'in deneyimli golcünün transferini istediği haber detayında yer aldı.

187 DAKİKA

Bu sezon 10 maça çıkıp sadece 187 dakika sahada kalabilen Cenk Tosun 1 asistlik skor katkısı verdi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery