Sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan 33 yaşındaki Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanıyor.
Jose Mourinho'nun şans tanımadığı Cenk Tosun için geçtiğimiz günlerde Bodrum FK iddiaları ortaya atılırken, gündeme gelen son ihtimal ise dikkat çekti.
ŞENOL GÜNEŞ DEVREDE
Sözcü'nün aktardığı habere göre Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Cenk Tosun'u istiyor.
Cenk Tosun'un takıma güç katacağını düşenen Şenol Güneş'in deneyimli golcünün transferini istediği haber detayında yer aldı.
187 DAKİKA
Bu sezon 10 maça çıkıp sadece 187 dakika sahada kalabilen Cenk Tosun 1 asistlik skor katkısı verdi.
Cenk Tosun için yeni iddia: Trabzonspor
Fenerbahçe'de süre almakta zorlanan Cenk Tosun için sürpriz bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
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19 Ocak 2025 12:21
Son güncelleme 19 Ocak 2025 12:25
Son güncelleme 19 Ocak 2025 12:25
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