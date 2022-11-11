İspanya La Liga'da Valencia, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan müsabakayı Valencia, 3-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



Real Betis'te Edgar Gonzalez 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra rakip kalede baskısını arttıran Valencia, 63. dakikada Ribeiro Almeida ile 1-0 öne geçti. Valencia'da 81. dakikada Hugo Guillamon, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 90. dakikada Justin Kluivert söyledi ve Valencia sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Valencia'da Cenk Özkaçar, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Valencia, ligde 5 maç sonra kazandı ve puanını 19'a çıkardı. Real Betis, 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Villarreal deplasmanına gidecek. Real Betis, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.





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