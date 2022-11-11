İspanya La Liga'da Valencia, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan müsabakayı Valencia, 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
Real Betis'te Edgar Gonzalez 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra rakip kalede baskısını arttıran Valencia, 63. dakikada Ribeiro Almeida ile 1-0 öne geçti. Valencia'da 81. dakikada Hugo Guillamon, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 90. dakikada Justin Kluivert söyledi ve Valencia sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Valencia'da Cenk Özkaçar, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Valencia, ligde 5 maç sonra kazandı ve puanını 19'a çıkardı. Real Betis, 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Villarreal deplasmanına gidecek. Real Betis, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
Real Betis'te Edgar Gonzalez 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra rakip kalede baskısını arttıran Valencia, 63. dakikada Ribeiro Almeida ile 1-0 öne geçti. Valencia'da 81. dakikada Hugo Guillamon, kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 90. dakikada Justin Kluivert söyledi ve Valencia sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Valencia'da Cenk Özkaçar, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Valencia, ligde 5 maç sonra kazandı ve puanını 19'a çıkardı. Real Betis, 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Villarreal deplasmanına gidecek. Real Betis, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
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