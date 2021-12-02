Cengiz oynamadı, Marsilya deplasmanda kazandı

PSG'nin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, deplasmanda Nantes takımına konuk oldu.
Marsilya, 30. dakikada Gerson'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Nantes'de Nicolas Pallois, 32. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu skorla Marsilya, puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti. Nantes ise 19 puanla 13. sıraya geriledi.
Marsilya, 30. dakikada Gerson'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Nantes'de Nicolas Pallois, 32. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu skorla Marsilya, puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti. Nantes ise 19 puanla 13. sıraya geriledi.