Cengiz oynamadı, Marsilya deplasmanda kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Marsilya, deplasmanda Nantes'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Cengiz oynamadı, Marsilya deplasmanda kazandı
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02 Aralık 2021 01:20
PSG'nin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, deplasmanda Nantes takımına konuk oldu.

Marsilya, 30. dakikada Gerson'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Nantes'de Nicolas Pallois, 32. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu skorla Marsilya, puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti. Nantes ise 19 puanla 13. sıraya geriledi.


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