Celtics efsanesi KC Jones, hayata gözlerini yumdu

NBA Hall of Fame üyesi ve Boston Celtics efsanesi KC Jones'un yaşamını yitirdiği bildirildi.



60'lı yıllarda Celtics'le sekiz, 1984 ve 1986'da ise başantrenör olarak iki şampiyonluk kazanan Jones, 88 yaşındaydı.



Celtics, Jones'un ailesinin, son birkaç yıldır Alzheimer hastalığı için tedavi olduğu Connecticut'taki bir yaşam merkezinde vefat ettiğini doğruladığını bildirdi.



Celtics'in bir ikinci tur Draft seçimi olan Jones, Bill Russell ile birlikte 1959-66 arasında sekiz kez üst üste NBA şampiyonluğu kazanmıştı. Jones ve Russell, San Francisco'da takım arkadaşıydılar ve takımı 1955 ve 1956'da arka arkaya NCAA şampiyonaluğuna taşımışlardı.



Jones 1967'de emekli olmuş ve koçluğa başlamıtı. 1981'de şampiyon olan Celtics takımında yardımcı koç olarak çalıştıktan sonra, 1984 ve 1986 yılındaki şampiyonluklarda başantrenörlük yapmıştı.



