Boston Celtics, yıldız guardlar Jaylen Brown ve Derrick White için gelen takas tekliflerini değerlendirmeye aldı.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, kulüp iki oyuncusunu da resmen dinlemeye açtı.Her iki oyuncu da, Celtics'in maaş bütçesini düşürmeye çalıştığı bu dönemde yüksek değerli sözleşmelere sahip. ESPN'den Bobby Marks'ın aktardığına göre Boston, Jrue Holiday'in Portland Trail Blazers'a ve Kristaps Porzingis'in Atlanta Hawks'a gönderilmesiyle birlikte, lüks vergisinden yaklaşık 180 milyon dolar tasarruf ederek maaş tavanında ikinci seviye harcama sınırının altına inmeyi başardı.Brown, 2016 NBA Draftı'nda 3. sıradan seçildiğinden beri Celtics'in çekirdek kadrosunun en önemli parçası oldu. 28 yaşındaki yıldız, şu ana dek 4 kez All-Star seçildi ve 2024 NBA Finalleri'nde takımını şampiyonluğa taşıyarak Finaller MVP'si ödülünü kazandı. Celtics'e 2008'den sonraki ilk şampiyonluğunu getiren Brown, bu başarının ardından 5 yıl ve 285 milyon dolar değerinde süper maksimum bir kontrat imzaladı.White ise Boston'daki dördüncü sezonuna hazırlanıyor. Celtics'e San Antonio Spurs'ten gelen White, 2024 sezonunda kariyerinin en yüksek ortalaması olan 16.4 sayı ile oynayarak takımın en güvenilir tamamlayıcı parçalarından biri hâline geldi. 31 yaşındaki oyuncu, şu anda 4 yıl ve 118 milyon dolar değerindeki yeni sözleşmesinin ilk yılına giriyor.Charania'ya göre Celtics, son dönemde kadroda yaptığı küçülmeye rağmen Brown ve White'a büyük değer veriyor ve bu nedenle gelen teklifleri reddetme ihtimalleri de oldukça yüksek.Celtics'in önümüzdeki sezona belirsizliklerle dolu bir yolda girdiği belirtiliyor. Doğu Konferansı'nı bu sezon ikinci sırada tamamlayan takım, aşil tendonunu yırtan Jayson Tatum'un 2025-26 sezonunun büyük bölümünü — belki de tamamını — kaçırabileceği gerçeğiyle karşı karşıya. Öte yandan takımdan ayrılan Holiday ve Porzingis de şampiyonlukta kilit rol oynamışlardı.