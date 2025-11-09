09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-050'
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-057'
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
1-053'
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
1-156'
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-084'
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
1-153'
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-057'
09 Kasım
Brentford-Newcastle
0-154'
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
2-052'
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
1-045'
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Çekya'da Fatih Terim sorusuna Pavel Nedved'den yanıt!

Çekya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen Fatih Terim hakkında konuşan Sportif Direktör Pavel Nedved, "Bu sorunun yeri bugün değil" diyerek spekülasyonlara kapıyı kapattı.

09 Kasım 2025 17:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Çekya'da Fatih Terim sorusuna Pavel Nedved'den yanıt!






Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başında son olarak görev yapan Fatih Terim, sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Bir süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan tecrübeli teknik adamın yeni adresinin Çekya Milli Takımı olacağı öne sürüldü.

13 Kasım'da San Marino ile hazırlık maçı, 17 Kasım'da ise Cebelitarık ile Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasına çıkacak olan Çekya'da, teknik direktör iddialarına ilişkin ilk açıklama geldi.

"BU SORUNUN YERİ BUGÜN VE BURASI DEĞİL"



Milli Takım Genel Menajeri Pavel Nedved, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında gelen "Terim, sizin milli takıma önerdiğiniz isim miydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun yeri bugün ve burası değil. Jaroslav Köstl burada ve kiminle iletişime geçtiğimiz veya geçmediğimiz konusunda herhangi bir isim hakkında spekülasyon yapmam doğru olmaz. Milli takımda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz.

Maçları hep görüyorsunuz, bir şeyleri düzeltmek için çok az fırsat oluyor. Maçların nasıl gittiği önemli. Geçen sefer Hırvatistan ile berabere kalıp Faroe Adaları'nda kaybettiğimiz için bir puan almıştık, bu bana yetmedi. Şimdi son adımı atıp gruptaki ikinci sıramızı korumamız gerekiyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
