Çekya'da Fatih Terim sorusuna Pavel Nedved'den yanıt!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başında son olarak görev yapan Fatih Terim, sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Bir süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan tecrübeli teknik adamın yeni adresinin Çekya Milli Takımı olacağı öne sürüldü.



13 Kasım'da San Marino ile hazırlık maçı, 17 Kasım'da ise Cebelitarık ile Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasına çıkacak olan Çekya'da, teknik direktör iddialarına ilişkin ilk açıklama geldi.



"BU SORUNUN YERİ BUGÜN VE BURASI DEĞİL"

Milli Takım Genel Menajeri Pavel Nedved, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında gelen "Terim, sizin milli takıma önerdiğiniz isim miydi?" sorusuna şu yanıtı verdi: