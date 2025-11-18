18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Çekya'da Fatih Terim pürüzü

Çekya Milli Takımı teknik direktörlüğü konusunda bir numaralı aday olarak gösterilen Fatih Terim için federasyonda henüz fikir birliğine varılamadığı ileri sürüldü.

calendar 18 Kasım 2025 16:38
Fotoğraf: AA
Ivan Hasek ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Çekya Milli Takımı'nda teknik direktörlük için Fatih Terim'in de adı geçiyor ve tecrübeli hocanın takımın başına geçmeye en büyük aday olduğu iddia ediliyordu.

Ancak Çek basınında çıkan son haberler henüz bir anlaşmanın olmadığı ve Çekya Futbol Federasyonu'ndan fikir ayrılıkları yaşandığı yönünde.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'ndaki 8. ve son maçında Cebelitarık'ı 6-0 yenen ve 16 puanla 2. sırada yer alarak play-off'a kalan Çekya'nın başında geçici olarak Jaroslav Köstl bulunuyor.


'SÜREÇ BİRAZ KARMAŞIK!'

Çekya Sportif Direktörü Pavel Nedved, Cebelitarık maçının ardından CT Sport'a yaptığı açıklamada teknik direktör arayışıyla ilgili olarak "Teknik direktörlük konusunda süreç biraz daha karmaşık. Çünkü hem ekonomik hem de sportif yönleri hesaba katmamız gerekiyor. Ve bu o kadar da basit değil" ifadelerini kullandı.

Nedved, yeni hocayı bulmalarının biraz daha zaman alacağını vurgulayarak "Henüz diyebilirim ki, tam bir anlaşmaya varamadık. Biraz zaman alacak, çok çalışmamız gerekecek ve bununla yüzleşmemiz gerekecek" diye konuştu.

iSport'un haberine göre; Hasek'in yerine gelecek adaylar arasında Fatih Terim ve Jürgen Klinsmann iki yabancı isim olarak öne çıkıyor.

Haberde, Nedved'in Al Shabab'ta birlikte çalıştığı Terim'i önerdiği ancak yönetim kurulunda henüz fikir birliğine varılamadığı kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
