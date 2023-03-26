Çaykur Rizespor'dan kritik galibiyet!

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, bu sonuçla birlikte ligde 3. sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'dan kritik galibiyet!
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26 Mart 2023 22:04
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 18. dakikada John Mary kaydetti.

Bu sonuçla birlikte zirve yarışında yara alan Eyüpspor, 57 puanla lider olan Samsunspor'un ardında 53 puanla 2. sırada konumlandı. Rizespor ise 49 puana ulaştı ve 3. sıraya yerleşti. 

Gelecek hafta Eyüpspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Manisa FK'yı konuk edecek.

 

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