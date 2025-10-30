30 Ekim
Çaykur Rizespor, 3 golle turladı

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Karaköprü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Karaköprü Belediyespor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa Faruk Çelik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çaykur Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı.

3. Lig ekibine karşı Rizespor'a galibiyeti ve turu getiren golleri 8 ve 73. dakikalarda Ali Sowe, 79. dakikada Vaclav Jurecka kaydetti.

Çaykur Rizespor bu sonuçla adını 4. tura yazdırırken, Karaköprü ise kupaya veda etti.

Rizespor, bir sonraki maçında ise Fatih Karagümrük ile evinde oynayacak.

Stat: Faruk Çelik

Hakemler: Turgut Doman, Mert Bulut, Harun Reşit Güngör

Karaköprü Belediyespor: Seyhan Karadaş, Fırat Sarı (Dk. 46 Batuhan Tunçay), Görkem İbrahim Demirel (Dk. 46. Yavuz Alemdar), Metin Peker, Can Muhammet Vural (Dk. 75 Enes Karadeniz), Muhammed Emin Yavaş, Deniz Cebeci, Doğukan Ateş (Dk. 64 İbrahim Başer), Berkan Aksoy (Dk. 81 Turhan Orhan), Fatih Gök, Mustafa Demirel

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila (Dk. 75 Sakyi), Ali Sowe (Dk. 81 Yakup Ayan), Taylan Antalyalı, Laci (Dk. 46 Buljubasic), Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri (Dk. 64 Jurecka), Emrecan Bulut (Dk. 64 Augusto)

Goller: Dk. 7 ve 73 Ali Sowe, Dk. 78 Jurecka (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 84 Yakup Ayan, Dk. 89 Augusto (Çaykur Rizespor)

