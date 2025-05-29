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Cavaliers, Garland ve Allen'ı takas pazarına açtı

Cleveland Cavaliers, sezon sonu hayal kırıklığı sonrası çekirdek kadrosunu gözden geçiriyor. Kulüp, Darius Garland ve Jarrett Allen'ı artık "dokunulmaz" olarak görmüyor.

calendar 29 Mayıs 2025 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 11:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cavaliers, Garland ve Allen'ı takas pazarına açtı
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Cleveland Cavaliers, sezon sonu hayal kırıklığı sonrası çekirdek kadrosunu gözden geçiriyor. Kulüp, Darius Garland ve Jarrett Allen'ı artık "dokunulmaz" olarak görmüyor.

Cavs muhabiri Chris Fedor'un haberine göre, Cleveland yönetimi hayal kırıklığıyla sonuçlanan playoff macerasının ardından radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Normal sezonda 64-18 ile Doğu Konferansı lideri olan takım, Indiana Pacers'a sadece beş maçta elenerek büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Playofflarda Garland ritmini bulmakta zorlanırken, Allen ise sahada varlık gösteremedi. Garland seride sadece 14 sayı ortalaması tutturdu ve hücumda etkinlik kurmakta zorlandı. Allen ise son iki maçta toplamda yalnızca 11 sayı ve 6 ribaund ile oynadı.

Garland, sezon genelinde zaman zaman yıldız potansiyeli gösterse de playoff performansı ciddi bir soru işareti. Allen'ın ise fiziksel rakiplere karşı yetersiz kalması, Evan Mobley ile olan uyumu konusundaki şüpheleri artırdı.

Cavs şu an maaş sınırının ikinci basamağının (second apron) üstünde olduğu için serbest oyuncu transferlerinde ve takaslarda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Bu yüzden kadroda köklü değişiklik için en gerçekçi senaryo, Garland ve/veya Allen'ın takas edilmesi olarak öne çıkıyor.

Donovan Mitchell ve Evan Mobley'i yapı taşları olarak gören Cavaliers, bu çekirdeğin etrafında daha uyumlu bir kadro kurmayı hedefliyor.


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