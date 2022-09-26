Carvalhal: 'Portekiz, Ronaldo'dan daha fazlası'

Al Wahda'yı çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.



Uluslar Ligi'nde oynanacak Portekiz - İspanya karşılaşmasını değerlendiren Carvalhal, "Avrupa ve dünyanın en iyi iki takımı arasında çok dengeli bir karşılaşma olacak. Çok sayıda teknik kaliteye sahip ve benzer kolektif argümanlara sahip iki lider takım karşılaşacak." dedi.



"Portekiz'deki en büyük güç kolektif olmak, takım birbirine çok bağlı" diyen 56 yaşındaki teknik adam, "Portekiz, topun kontrolünü sahanın belirli alanlarında İspanya'ya bırakabilir ve ardından baskıya giderek, geçişleri kullanabilir" ifadelerini kullandı.



"TEK BİR OYUNCU SÖYLEMEK ZOR"



Portekiz'in savunma gücünden de övgüyle bahseden Carvalhal, "Portekiz tüm hatlarıyla muazzam kaliteye sahip bir takım. Ronaldo'dan da bahsetmelisiniz ama, Portekiz, Ronaldo'dan çok daha fazlası. Cancelo'nun yerine oynayan Dalot, son maçta iki gol attı ve maçın MVP'siydi. Orta sahada çok kaliteli oyuncular var. Ayrıca Leao da çok iyi. Bu nedenle sadece bir futbolcuyu söylemek zor" diye konuştu.



Braga'da birlikte görev yaptığı Ricardo Horta için de konuşan deneyimli hoca, "Rakamlar onun adına gerçeği söylüyor. O, Braga tarihinin en golcü futbolcusu. Onu Diogo Jota ile kıyaslardım. Dünyanın herhangi bir yerinde forma giyebilir. Çok kaliteli ve eksiksiz bir futbolcu. Çalışıyor, çok iyi oynuyor, her zaman ne yapacağını biliyor. Ayrıca, o harika bir adam" şeklinde konuştu.



"OLAĞANÜSTÜ BİR MAÇ İÇİN HER ŞEY VAR"



Carvalhal, son olarak Portekiz - İspanya karşılaşması için, "Braga, benim şehrim ve benim kulübüm. Eminim harika bir gösteri olacaktır. Portekiz'in kuzeyindeki taraftarlar çok tutkulu ve stadyum çok işlevsel olmasa da çok güzel. İki büyük takım arasında olağanüstü bir maç görmek için tüm şartlar var" değerlendirmesini yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ