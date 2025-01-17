Carter, NBA'in rakibi konumunda yeni bir lige yatırım danışmanı oldu

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in iş ortağı Maverick Carter'ın, NBA ile rekabet edecek bir basketbol ligi kurma yatırım grubuna danışmanlık yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Carter, NBA'in rakibi konumunda yeni bir lige yatırım danışmanı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2025 15:17
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in iş ortağı Maverick Carter'ın, NBA ile rekabet edecek bir basketbol ligi kurma yatırım grubuna danışmanlık yaptığı bildirildi.

Bloomberg'ün haberine göre Carter, özel sermaye kaynaklarından 5 milyar dolar toplayarak NBA ile rekabet edecek uluslararası bir basketbol ligi kurmayı amaçlayan bir yatırımcı grubuna danışmanlık yapıyor.

UBS Group AG ve Evercore şirketlerinin parayı toplamaya yardımcı olmak için görevlendirildiği, diğer destekçiler arasında Skype'ın kurucu ortağı Geoff Prentice, eski Facebook yöneticisi Grady Burnett ve kurucu ortaklar Jason Stein ve Daniel Haimovic tarafından yönetilen yatırım şirketi SC Holdings'in yer aldığı kaydedildi.

Ligin altışar erkek ve kadın takımlarından oluşacağı ve maçların dünyanın dört bir yanındaki sekiz şehirde, ikişer hafta oynanacağı öne sürüldü. Küresel rotasyonun Formula 1 yarışlarına benzer olacağı, Singapur'un ise maçların oynanacağı pazarlardan biri olacağı söylendi.

James, emekli olduğunda bir NBA takımının sahibi olmayı çok istediğini geçmişte belirtmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery