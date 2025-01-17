Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in iş ortağı Maverick Carter'ın, NBA ile rekabet edecek bir basketbol ligi kurma yatırım grubuna danışmanlık yaptığı bildirildi.



Bloomberg'ün haberine göre Carter, özel sermaye kaynaklarından 5 milyar dolar toplayarak NBA ile rekabet edecek uluslararası bir basketbol ligi kurmayı amaçlayan bir yatırımcı grubuna danışmanlık yapıyor.



UBS Group AG ve Evercore şirketlerinin parayı toplamaya yardımcı olmak için görevlendirildiği, diğer destekçiler arasında Skype'ın kurucu ortağı Geoff Prentice, eski Facebook yöneticisi Grady Burnett ve kurucu ortaklar Jason Stein ve Daniel Haimovic tarafından yönetilen yatırım şirketi SC Holdings'in yer aldığı kaydedildi.



Ligin altışar erkek ve kadın takımlarından oluşacağı ve maçların dünyanın dört bir yanındaki sekiz şehirde, ikişer hafta oynanacağı öne sürüldü. Küresel rotasyonun Formula 1 yarışlarına benzer olacağı, Singapur'un ise maçların oynanacağı pazarlardan biri olacağı söylendi.



James, emekli olduğunda bir NBA takımının sahibi olmayı çok istediğini geçmişte belirtmişti.



