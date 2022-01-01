Carmelo'ya "oğlum" diyen taraftarlar, salondan atıldı!

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony'ye "oğlum" diyen Philadelphia 76ers taraftarları, dün geceki oyundan atıldı.



Lakers ve 76ers arasındaki dün gece oynanan maçın dördüncü çeyreği, Carmelo'nun Philadelphia'daki Wells Fargo Center'da bir çift taraftarla münakaşaya girmesiyle duraklamaya girdi. Karşılaşma devam etmeden önce taraftarlar hızla arenadan atıldı ve 76ers, maç sonunda 105-87 galibiyete uzandı.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes maçtan sonra, oyundan atılan taraftarlardan birinin Anthony'ye "köşeye geç oğlum" ve "şut atmaya devam et oğlum" şeklinde bağırdığını bildirdi.



Anthony maçtan sonra kendisine "oğlum" diyen iki taraftar grubu olduğunu doğrulayarak, bu kişilerin çizgiyi aştığını belirtti:



"Olan oldu. Bazı kabul edilemez tarzda şeyler söylendi. Taraftarların gevezelik etmeleri veya trash-talk yapmaları hiç

sorun ettiğim bir şey değildir. Fakat bazı çizgileri aştığınızda, göreceğiniz tepki de budur.



Eminim ki yetkili kişiler bununla ilgilenecektir. İş o noktaya geldiğinde artık benden çıkıyor."



"SOKAKTA SÖYLEMİŞ OLSA..."



Muhtemel cezalandırmalar hakkında soru sorulduğunda ise, Anthony bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını söyledi:



"Bu konuda elimden bir şey gelmez, kontrolümde olan bir durum değil. Yapabileceğim tek şey, bazen bu olan bitenlere rağmen oynamaya devam etmek olacaktır. Bunlar aslında eğlenceli şeyler. 19-20 yıldır bu işin içindeyim. Özellikle Philly gibi bir yerde, taraftarların nasıl olduğunu da iyi bilirim.



Lakin bu tarz spor müsabakalarında bazı şeyleri söylememeniz gerekir. Bunları bana sokakta söylemiş olsanız, tamamen farklı bir hikaye olurdu. Ama dediğim gibi, artık benim elimden çıkmış durumda. Yani ne karar vereceklerse onu verecekler."



NBA, son yıllarda birçok yüksek profilli taraftar olayıyla uğraşmıştı. Anthony'nin takım arkadaşı Russell Westbrook, 2019'da Utah'ta bir taraftarın ırkçı alaylarına maruz kalmış ve LeBron James ise, geçtiğimiz sezon Atlanta'da benzer bir olay yaşamıştı. Önceki yılın playoffları sırasında bir başka taraftar ise, Boston'da Kyrie Irving'e su şişesi fırlatmıştı.



