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Carlo Ancelotti: "Mbappe zor dönemden geçiyor"

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Fransız genç oyuncu Kylian Mbappe hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Carlo Ancelotti: 'Mbappe zor dönemden geçiyor'
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08 Kasım 2024 15:58
Real Madrid'in deneyimli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, genç yıldız Kylian Mbappe hakkında açıklama yaptı.

İtalyan teknik adam Ancelotti, "Kylian Mbappe zor dönemden geçiyor. En iyi performansını gösteremiyor ancak bu durumu, gelecekte daha iyi olabilmek adına bir fırsat görmeli." dedi.

PERFORMANSI

Mbappe, Real Madrid formasıyla çıktığı 15 maçta 8 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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