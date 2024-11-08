Carlo Ancelotti: 'Mbappe zor dönemden geçiyor'

Real Madrid'in deneyimli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, genç yıldız Kylian Mbappe hakkında açıklama yaptı.



İtalyan teknik adam Ancelotti, "Kylian Mbappe zor dönemden geçiyor. En iyi performansını gösteremiyor ancak bu durumu, gelecekte daha iyi olabilmek adına bir fırsat görmeli." dedi.



PERFORMANSI



Mbappe, Real Madrid formasıyla çıktığı 15 maçta 8 gol 2 asistlik katkı sağladı.