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Carlisle: "Dennis harika bir oyuncu olacak, ikna oldum"

Dallas Mavericks çaylağı Dennis Smith Jr., koçu Rick Carlisle'dan önceki maçta gösterdiği performans sonrası büyük övgü aldı.

Dallas Mavericks çaylağı Dennis Smith Jr., koçu Rick Carlisle'dan önceki maçta gösterdiği performans sonrası büyük övgü aldı.

Geçtiğimiz gece Toronto Raptors'a karşı aldıkları galibiyet sonrası, Carlisle, genç oyuncunun sezonda şimdiye kadarki performansını şu şekilde övdü:

"Bu gece, bu çocuğun harika bir oyuncu olacağına ikna oldum. Tüm takıma komple enerji verdi."

Smith Jr, maçta 8 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynamasına rağmen, Carlisle, genç ismin Raptors'a karşı atak modunda oluşunu çok beğenmiş.

20 yaşındaki oyuncu, sezonda 13.8 sayı, 3.9 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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