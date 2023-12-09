Cardiff'i Sivas'tan giden Goutas kurtardı

İngiltere Championship'te Erol Bulut'un takımı Cardiff City, Sivasspor'dan transfer ettiği Dimitris Goutas ile kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Cardiff'i Sivas'tan giden Goutas kurtardı
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09 Aralık 2023 20:05
İngiltere Championship'te Erol Bulut'un başında olduğu Cardiff City, Millwall'ı ağırladı. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Cardiff City oldu.

Cardiff City'ye galibiyeti getiren golü 78. dakikada Sivasspor'dan transfer edilen Yunan stoper Dimitris Goutas kaydetti. Cardiff'te Manolis Siopis de 89 dakika görev yaptı.

Ligde iki maç arka arkaya kaybeden Cardiff City, bu galibiyetle kötü gidişata son verdi ve puanını 30'a yükseltti. Millwall 21 puanda kaldı.

İngiltere Championship'te gelecek hafta Cardiff City, Birmingham'ı ağırlayacak.

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