CANLI: Okan Buruk, açıklamalarda bulunuyor!



"Geçen sene bitti, şimdi yeni bir hikaye başlıyor."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Yeniden şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray camiası için çok önemli."



SALLAI, DAVINSON, MORATA VE SANE AÇIKLAMASI



"Roland Sallai'nin ailesel durumu var, bir gün izin istedi. Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'ya biraz daha fazla izin verdi. Onlar 15 Temmuz'da gelecekler. Leroy Sane, ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak."



ZANIOLO AÇIKLAMASI

"Nicolo Zaniolo ile ilgili haberleri okuyorum. Bizim oyuncumuz ve çok değerli bir isim. İki sene kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Bizim oyuncumuz ve geldiğinden beri iyi çalışıyor, yabancılık çekmiyor. Bütün oyuncular için bu dönem transfer olduğu için dinamik. Kime teklif gelecek, gelmeyecek bilmiyoruz.



Tek kritik konu yabancı sayımız. Zaniolo iyi çalışıyor, hazırlık maçlarında kullanacağız. Çıkış yapmak istiyor. Son iki seneyi kendi seviyesinin altında geçirdi. Çalışmalardan sonra kararımızı oyuncularımız için vereceğiz."

"Leroy Sane gibi önemli bir isim geldi. Bu da Galatasaray'ın hedeflerinin çok büyük olduğunu gösteriyor."