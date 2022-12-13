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CANLI: Galatasaray - Lazio

Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray - Lazio
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13 Aralık 2022 17:53
Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray'da karşılaşmaya 11'de başlayacağı açıklanan Özgür Baran Aksaka, ısınma sırasında ayağında ağrı hissetti ve onun yerine Metehan Baltacı ilk 11'e dahil oldu.

CANLI: İKİNCİ YARI

GALATASARAY: 1
LAZIO: 2

4' Barış Alper Yılmaz / 11' Felipe Anderson, 46' Luis Alberto

Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.

Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Metehan, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış.

Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Anderson, Pedro, Immobile.

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