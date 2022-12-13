CANLI: Galatasaray - Lazio

Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geliyor.



Galatasaray'da karşılaşmaya 11'de başlayacağı açıklanan Özgür Baran Aksaka, ısınma sırasında ayağında ağrı hissetti ve onun yerine Metehan Baltacı ilk 11'e dahil oldu.



CANLI: İKİNCİ YARI



GALATASARAY: 1

LAZIO: 2



4' Barış Alper Yılmaz / 11' Felipe Anderson, 46' Luis Alberto



Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.



Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Metehan, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış.



Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Anderson, Pedro, Immobile.





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