CANLI: Fatih Terim konuşuyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split ile oynanacak maçtan önce açıklamalarda bulunuyor.
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Pandemi öncesi ve sonrası iki farklı takım olduk. Ocak ayı ve şu anda... İlk defa bu kadar uzun bir hazırlık dönemini beraber geçirdik, geçen sezon bundan mahrum kaldık. Bu sezon ise daha iyi durumdayız. Geçen sezon pek de istediğimiz gibi bir ilk yarı geçmedi ve kendi adıma da çok üzüldüm. Ben hayatım boyunca kazanan futbol modelini bu ülkeye getirmek için çok uğraştım. Dolayısıyla geçen sezonun ilk yarısındaki fiziksel düşüşümüz bizi üzdü. Pandemiden sonra oynadığımız ve hadiseler olduğu maçlarda aldığımız sonuçlar da bize yara verdi. Geçen sezon pandemi sonrası ideal oyunumuza tekrar kavuşamadık ama ara sonrası oynadığımız ilk oyunda yapılanlar bizi etkiledi. 15-20 saniye ofsaytın oynatılması, Muslera'nın ayağının kırılması, üstüne Andone'nin ayağının kırılması. Altından kalkamadık o sürecin.
Bu sene daha farklı başladık. Çok uzun zamandır gelecekle ilgili konuşmak istiyorum. BeIN'de bir program vardı, iptel ettim. Burada konu transfer, almak, vermek değil, daha derin konular. Biz geldiğimizden bu yana zaten satmadan alamıyoruz. Şu anda transfer yapmamız çok zor ve kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi lazım. Dolayısıyla transfer yapmak çok zor, zamanında almak daha da zor. Herkes orta saha neden yok diyor ama bunun sebepleri var.
Ekim'e kadar alabileceğimiz ne varsa zaten alırız ama ben bu işin çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun, bu giderler ve bu borçlarla çok zor. Burada kimseyi suçlamıyor. Bana dokunuşlarla ilgili sorduğunuz için bunları anlatıyorum. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım. Sanki var da biz almıyoruz, böyle bir şey yok. Artık başka şeyleri konuşmak zorundayız. Borcu, borçların faizinin ödenmesinin pek mümkün olmadığı bir dönemdeyiz
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Pandemi öncesi ve sonrası iki farklı takım olduk. Ocak ayı ve şu anda... İlk defa bu kadar uzun bir hazırlık dönemini beraber geçirdik, geçen sezon bundan mahrum kaldık. Bu sezon ise daha iyi durumdayız. Geçen sezon pek de istediğimiz gibi bir ilk yarı geçmedi ve kendi adıma da çok üzüldüm. Ben hayatım boyunca kazanan futbol modelini bu ülkeye getirmek için çok uğraştım. Dolayısıyla geçen sezonun ilk yarısındaki fiziksel düşüşümüz bizi üzdü. Pandemiden sonra oynadığımız ve hadiseler olduğu maçlarda aldığımız sonuçlar da bize yara verdi. Geçen sezon pandemi sonrası ideal oyunumuza tekrar kavuşamadık ama ara sonrası oynadığımız ilk oyunda yapılanlar bizi etkiledi. 15-20 saniye ofsaytın oynatılması, Muslera'nın ayağının kırılması, üstüne Andone'nin ayağının kırılması. Altından kalkamadık o sürecin.
Bu sene daha farklı başladık. Çok uzun zamandır gelecekle ilgili konuşmak istiyorum. BeIN'de bir program vardı, iptel ettim. Burada konu transfer, almak, vermek değil, daha derin konular. Biz geldiğimizden bu yana zaten satmadan alamıyoruz. Şu anda transfer yapmamız çok zor ve kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi lazım. Dolayısıyla transfer yapmak çok zor, zamanında almak daha da zor. Herkes orta saha neden yok diyor ama bunun sebepleri var.
Ekim'e kadar alabileceğimiz ne varsa zaten alırız ama ben bu işin çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum. Ne kadar geliriniz olursa olsun, bu giderler ve bu borçlarla çok zor. Burada kimseyi suçlamıyor. Bana dokunuşlarla ilgili sorduğunuz için bunları anlatıyorum. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım. Sanki var da biz almıyoruz, böyle bir şey yok. Artık başka şeyleri konuşmak zorundayız. Borcu, borçların faizinin ödenmesinin pek mümkün olmadığı bir dönemdeyiz
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