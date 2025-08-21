21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
2-064'
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
1-1DA
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
2-190'
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
0-04'
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

CANLI | Başakşehir - U.Craiova

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yla karşılaşıyor.

21 Ağustos 2025 20:10 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 20:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: ibfk.com.tr
CANLI | Başakşehir - U.Craiova
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yla karşılaşıyor.

CANLI | 1. DEVRE

BAŞAKŞEHİR: 0

U. CRAIOVA: 0

11'LER

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, Deniz Türüç, Da Costa.

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Assad Al Hamlawi, Baiaram
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
