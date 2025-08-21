UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yla karşılaşıyor.
CANLI | 1. DEVRE
BAŞAKŞEHİR: 0
U. CRAIOVA: 0
11'LER
Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat, Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Shomurodov, Deniz Türüç, Da Costa.
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Assad Al Hamlawi, Baiaram
