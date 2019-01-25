Candreva'dan Fenerbahçe'ye sinyal var!

"SİNYALLERİMİZİ AÇIK TUTUYORUZ!"

İtalya Serie A ligi ekiplerinden İnter'de forma giyen Antonio Candreva için menajer Federico Pastorello, Çizme basınına konuştu.Sezon başında Premier Lig ekibi West Ham United'ı ve Fenerbahçe'yi reddederek kulübünde kalan 31 yaşındaki futbolcu, mavi-siyahlılarla yol ayrımına geldi.Sky Sports'ta yer alan habere göre, bu sezon İnter'de sadece 282 dakika forma giyen yıldız futbolcuyu, kulübü, elden çıkarmak istiyor. Pastorello, konu ile ilgili yaptığı açıklamadadedi.İtalyan yıldızın menajeri, konuşmasının devamında transfer tekliflerine açık olduklarını belirtirkendedi.