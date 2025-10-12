Çanakkale'de '10. Uluslararası Gelibolu Maratonu' başladı

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "10. Uluslararası Gelibolu Maratonu" başladı.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Turkcell'in desteğiyle "Çanakkale Zaferi'nin 110. Yılında Omuz Omuza Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen maratona 27 ülkeden 3 bin 500 sporcu katılıyor.Sporcular; 42, 21, 10 kilometre koşularının yanı sıra 1,915 kilometrelik halk koşusunda mücadele ediyor.Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası önünde kurulan başlangıç noktasından ilk önce sporcular çıkış yaptı, ikinci anonsun ardından halk koşusu başladı.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Uluslararası Gelibolu Maratonu'nun 10'uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişinin Çanakkale'ye geldiğini belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:Kaşdemir, maraton kapsamında ilk kez 500 çocuk sporcunun da koşuya katıldığını sözlerine ekledi.Maratona katılan Mine Şar da yarı maratonda geçen yıl yaş kategorisinde ikinci olduğunu, bu sene tekrar katıldığını söyledi.Şar, 6 ayda 8 kupa aldığını, bu maratona Gelibolu'da hazırlandığını, çok emek verdiğini ve disiplinli çalıştığını anlatarak,dedi.İzmir'den gelen ve omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyede yarışan Okan Aracagök de 2016'da Turkcell Gelibolu Yarı Maratonu'na katıldığını, bu yıl da 10'uncusu düzenlenen yarı maratonun 21 kilometre kategorisinde yarışacağını belirtti.Maratonda yer almanın büyük bir gurur olduğunu dile getiren Aracagök,diye konuştu.Maratona Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Cemalattin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da katıldı.