Can Uzunlu Nürnberg evinde mağlup

Bundesliga 2 karşılaşmasında Nürnberg ağırladığı Holstein Kiel'e 4-0 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Can Uzunlu Nürnberg evinde mağlup
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06 Nisan 2024 15:51
Bundesliga 2, 28. hafta karşılaşmasında Nürnberg konuk ettiği Holstein Kiel'e 4-0 mağlup oldu.

Holstein Kiel'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Marko Ivezic, 34. dakikada Shuto Machino, 43. dakikada Alexander Bernhardsson ve 79. dakikada Nicolai Remberg kaydetti.

Nürnberg'de Can Uzun karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 45. dakikada oyundan çıktı.

Nürnberg bu mağlubiyetle 37 puanda kalırken, Holstein Kiel ise puanını 55'e yükseltti.

Nürnberg bir sonraki karşılaşmasında Schalke deplasmanına giderken, Holstein Kiel evinde Osnabürck'ü ağırlayacak.

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