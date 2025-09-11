NBA'de altı sezon geçiren Cam Reddish, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor.BasketNews'in Çarşamba günkü haberine göre, Litvanya ekibi Siauliai ile anlaşmaya yakın olan Reddish, sözleşmesinde NBA'e geri dönüş veya daha güçlü bir Avrupa kulübüne transfer olma opsiyonunu içeren bir çıkış maddesi bulunduracak.Duke Üniversitesi çıkışlı olan Reddish, 2019 NBA Draftı'nda Atlanta Hawks tarafından 10. sıradan seçilmişti.Kariyeri boyunca Hawks, Knicks, Trail Blazers ve Lakers formaları giyen Reddish, toplam 258 maçta görev yaptı.2024-25 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla 33 maça çıkan Reddish, bunların sekizine ilk beş başladı. Maç başına 3.2 sayı, 2.0 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamalarıyla oynadıktan sonra Mart ayında serbest bırakıldı.Pennsylvania doğumlu oyuncu, Litvanya'nın Betsafe LKL liginde oynayacak. Takımın başında eski NBA oyuncusu ve antrenörü Darius Songaila bulunuyor.Reddish, uluslararası alanda da deneyime sahip. 2017 FIBA U19 Dünya Kupası'nda ABD milli takımına bronz madalya kazandırmış ve turnuvayı 10.7 sayı, 4.3 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.