Çalımın adresi Yunus Akgün

Ligde en az 500 dakika forma giyen oyuncular arasında maç başına 2.3 çalım atan Yunus Akgün, bu performansını ise istatistiklere yansıtamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Çalımın adresi Yunus Akgün
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31 Ekim 2022 10:12
Yunus Akgün
Yunus Akgün
Galatasaray
Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan, Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, son dönemde yedek kulübesine hapsoldu.

Ligde en az 500 dakika forma giyen oyuncular arasında maç başına 2.3 çalım atan 22 yaşındaki oyuncu, bu performansını ise istatistiklere yansıtamadı.

Genç futbolcu, 10 maçta ağları havalandıramazken, yalnızca bir gol pası verdi. 

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