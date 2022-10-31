Yaz transfer döneminde Adana Demirspor'dan, Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, son dönemde yedek kulübesine hapsoldu.
Ligde en az 500 dakika forma giyen oyuncular arasında maç başına 2.3 çalım atan 22 yaşındaki oyuncu, bu performansını ise istatistiklere yansıtamadı.
Genç futbolcu, 10 maçta ağları havalandıramazken, yalnızca bir gol pası verdi.
Ligde en az 500 dakika forma giyen oyuncular arasında maç başına 2.3 çalım atan 22 yaşındaki oyuncu, bu performansını ise istatistiklere yansıtamadı.
Genç futbolcu, 10 maçta ağları havalandıramazken, yalnızca bir gol pası verdi.