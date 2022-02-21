Fenerbahçeli Çağtay Kurukalıp, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli formayı giymesi hakkında konuşan Çağtay Kurukalıp "Çok anlatılamaz duygular yaşadım. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri çok destek gördüm. Bugün hayallerim gerçek oldu. Allah'ın izniyle galibiyet serimize devam etmek istiyorum. Ben de oynamak istiyorum. Çok iyi çalıştık hafta içinde. Hatay'ın iyi hücumcuları var. Kazanmayı bildik. Taraftarlarımıza çok teşekkürler. Desteklerini bizden esirgemediler. İlk 10-15 dakika heyecanlıydım. Sonra heyecanı attım, rahatladım." dedi.
"İLK BAŞTA 'NEREDEYİM?' DEDİM"
Heyecanlandığını söyleyen 19 yaşındaki futbolcu "İsmail Hoca sinyali hafta başında vermişti. Çok karmaşık duygular. Maçtan önce heyecanlıydık. Sahaya çıkınca o heyecanımı yendim. Hayalimdi Fenerbahçe taraftarının karşısında maça çıkmak. Hayallerimden birini gerçekleştim. İlk başta bir heyecan vardı aslında. 'Ben neredeyim' dedim." açıklamasını yaptı.
"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"
Takımda herkesin gençleri desteklediğini söyleyen Çağtay Kurukalıp "Mert ağabey, Ozan ağabey, Serdar ağabey bizi hep desteklediler. Yanımızda oldular. Elimizden geleni yaptık. İnşallah devamı gelir. Her şeyimi vermek zorundaydım sahada. İlk maçımdı. Her şeyimi verdim. Bu formaya layık olabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.
"İKİ TANE BOMBAM VAR"
Çağtay Kurukalıp ayurıca "90 dakika, bana 10 dakika gibi geldi. İki tane bombam var (Gülerek). Onlar olmasaydı iyi performans sergilemiş olurdum. Maçtan önce de konuşmuştuk, Hataylı oyuncuların ne kadar iyi olduğunu. İyi geçtiğini düşünüyorum, ilk maçımız iyiydi hem Arda'nın hem benim." dedi.
"BİZİ ISLIKLAMALASINLAR"
Sarı-lacivertli futbolcu "Taraftarlardan tek isteğimiz, geriye düşünce bizi ıslıklamasın, yuhalamasınlar. Bizi bugün desteklediler. Onlara çok teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.
Sarı-lacivertli formayı giymesi hakkında konuşan Çağtay Kurukalıp "Çok anlatılamaz duygular yaşadım. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri çok destek gördüm. Bugün hayallerim gerçek oldu. Allah'ın izniyle galibiyet serimize devam etmek istiyorum. Ben de oynamak istiyorum. Çok iyi çalıştık hafta içinde. Hatay'ın iyi hücumcuları var. Kazanmayı bildik. Taraftarlarımıza çok teşekkürler. Desteklerini bizden esirgemediler. İlk 10-15 dakika heyecanlıydım. Sonra heyecanı attım, rahatladım." dedi.
"İLK BAŞTA 'NEREDEYİM?' DEDİM"
Heyecanlandığını söyleyen 19 yaşındaki futbolcu "İsmail Hoca sinyali hafta başında vermişti. Çok karmaşık duygular. Maçtan önce heyecanlıydık. Sahaya çıkınca o heyecanımı yendim. Hayalimdi Fenerbahçe taraftarının karşısında maça çıkmak. Hayallerimden birini gerçekleştim. İlk başta bir heyecan vardı aslında. 'Ben neredeyim' dedim." açıklamasını yaptı.
"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"
Takımda herkesin gençleri desteklediğini söyleyen Çağtay Kurukalıp "Mert ağabey, Ozan ağabey, Serdar ağabey bizi hep desteklediler. Yanımızda oldular. Elimizden geleni yaptık. İnşallah devamı gelir. Her şeyimi vermek zorundaydım sahada. İlk maçımdı. Her şeyimi verdim. Bu formaya layık olabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.
"İKİ TANE BOMBAM VAR"
Çağtay Kurukalıp ayurıca "90 dakika, bana 10 dakika gibi geldi. İki tane bombam var (Gülerek). Onlar olmasaydı iyi performans sergilemiş olurdum. Maçtan önce de konuşmuştuk, Hataylı oyuncuların ne kadar iyi olduğunu. İyi geçtiğini düşünüyorum, ilk maçımız iyiydi hem Arda'nın hem benim." dedi.
"BİZİ ISLIKLAMALASINLAR"
Sarı-lacivertli futbolcu "Taraftarlardan tek isteğimiz, geriye düşünce bizi ıslıklamasın, yuhalamasınlar. Bizi bugün desteklediler. Onlara çok teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.