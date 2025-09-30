Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı!

Beşiktaş'tan Cagliari'yen giden Semih Kılıçsoy için önemli gelişmeler yaşanıyor.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, golcü futbolcu, maç ritmi kazanması için Cagliari 20 Yaş Altı takımına gönderildi ve listeye eklendi.





Ancak Andrea Belotti'nin Inter karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından, Semih Kılıçsoy'un durumu yeniden değerlendirilecek.



