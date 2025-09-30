30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı!

Semih Kılıçsoy, maç ritmi kazanması için Cagliari 20 Yaş Altı takımına gönderildi ve listeye eklendi. Ancak Andrea Belotti'nin yaşadığı sakatlığın ardından, 20 yaşındaki futbolcunun durumu yeniden değerlendirilecek.

calendar 30 Eylül 2025 15:48 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'tan Cagliari'yen giden Semih Kılıçsoy için önemli gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, golcü futbolcu, maç ritmi kazanması için Cagliari 20 Yaş Altı takımına gönderildi ve listeye eklendi.

Ancak Andrea Belotti'nin Inter karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından, Semih Kılıçsoy'un durumu yeniden değerlendirilecek.

Bu sezon Cagliari formasıyla 6 maçta şans bulan Kılıçsoy, gol katkısı yapamadı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.