Çağlar Söyüncü'den yağmacılara tepki

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Türkiye'de meydana gelen üst üste deprem felaketlerinin ardından fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.
Çağlar Söyüncü paylaşımında, "Ülke yasa boğulmuş, göçük altından hala canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!" ifadelerini kullandı.
Çağlar Söyüncü paylaşımında, "Ülke yasa boğulmuş, göçük altından hala canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!" ifadelerini kullandı.
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