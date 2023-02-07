Çağlar Söyüncü'den yağmacılara tepki

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, deprem felaketinin ardından ortaya çıkan "yağmacılık" videolarına sert tepki gösterdi.

, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü'den yağmacılara tepki
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07 Şubat 2023 09:24
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Türkiye'de meydana gelen üst üste deprem felaketlerinin ardından fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.

Çağlar Söyüncü paylaşımında, "Ülke yasa boğulmuş, göçük altından hala canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!" ifadelerini kullandı.

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