C. Ronaldo: 'Yüzde 100'ümü vermediğim 1 günü göremeyeceksiniz'

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yaşını kutlarken kariyeri ile ilgili de önemli mesaj verdi.



Ronaldo 36 yaş günü paylaşımında hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte kutlama yapan Ronaldo verdiği mesajda aynı zamanda futbolda 20. profesyonel yılına girdiğinin de altını çizdi.



Ronaldo'nun mesajı şu şekilde:



"Her şey dün başlamış gibi geliyor. 36 yaş, inanılmaz. Hayat yolculuğum hatırlanacak maceralar ve anılarla dolu. İlk topum, ilk takımım, ilk golüm, zaman akıp gidiyor. 36 yaşıma girdim, profesyonel kariyerimde 20. yılım. Bundan sonra 20 yıl daha oynayacağımın sözünü veremem ama oynamaya devam ettiğim sürece benden %100'ümden daha azını asla göremeyeceksiniz"



