C. Ronaldo: "Yüzde 100'ümü vermediğim 1 günü göremeyeceksiniz"

Cristiano Ronaldo, 36. doğumgünü paylaşımında aynı zamanda 20. profesyonel kariyer yılına girdiğini belirterek hayranlarına bir de mesaj verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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C. Ronaldo: 'Yüzde 100'ümü vermediğim 1 günü göremeyeceksiniz'
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06 Şubat 2021 04:15
Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yaşını kutlarken kariyeri ile ilgili de önemli mesaj verdi.

Ronaldo 36 yaş günü paylaşımında hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte kutlama yapan Ronaldo verdiği mesajda aynı zamanda futbolda 20. profesyonel yılına girdiğinin de altını çizdi.

Ronaldo'nun mesajı şu şekilde:

"Her şey dün başlamış gibi geliyor. 36 yaş, inanılmaz. Hayat yolculuğum hatırlanacak maceralar ve anılarla dolu. İlk topum, ilk takımım, ilk golüm, zaman akıp gidiyor. 36 yaşıma girdim, profesyonel kariyerimde 20. yılım. Bundan sonra 20 yıl daha oynayacağımın sözünü veremem ama oynamaya devam ettiğim sürece benden %100'ümden daha azını asla göremeyeceksiniz"



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