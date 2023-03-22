Buz Hokeyi şampiyonluk mücadelesi başlıyor

Buz Beykoz Spor Kulübü ile Buzadam Spor Kulübü arasındaki final maçlarının bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz Hokeyi şampiyonluk mücadelesi başlıyor
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22 Mart 2023 23:36
Buz hokeyinde Erkekler Intercity Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonluk mücadelesi perşembe günü İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off finalinde Buz Beykoz Spor Kulübü ile Buzadam Spor Kulübü, Zeytinburnu Buz Adası'ndaki ilk maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Üçüncülük mücadelesinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü, Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi'nde saat 21.00'de karşılaşacak.

Maçların bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

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