Spor Toto Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Ankaragücü, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'da forma giyen ve transferde Fenerbahçe ile de anılan Nurullah Aslan'ı kiralık olarak transfer etti.



NURULLAH 1 YILLIĞINA ANKARAGÜCÜ'NDE



Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı kaleci Nurullah Aslan ve kulübü Samsunspor ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı ve yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü" ifadelerine yer verildi. Kaleci Nurullah ise transferinin ardından yaptığı açıklamada, " Mazisi büyük köklü bir camiadan Tarihi büyük köklü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Fenerbahçe'de Berke Özer'in ayrılmasının ardından alternatif kaleci olarak düşünüldüğü iddia edilen 25 yaşındaki eldiven, geçen sezon Samsunspor'da 26 maçta 2226 dakika süre almıştı. Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan 2.02 boyundaki kaleci, Erbaaspor formasını da giymişti. Nurullah, Ankaragücü'nün 12. transferi olarak kayıtlara geçti.









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