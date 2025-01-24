Cimnastik antrenörünün tavsiyesi üzerine judoya başlayan Büşra Ceylin Coşkun, Avrupa kupası ve dünya şampiyonasında yeni başarılara ulaşmaya odaklandı.



Cimnastik ile 8 yaşında tanışan Coşkun, bu spor dalına daha küçük yaşlarda başlaması gerektiğini öğrenince, antrenörünün tavsiyesi ile judoya yönlendi. 16 yaşındaki milli sporcu, geçen sürede judoda başarılı sonuçlara imza atarak, 7 kez Türkiye şampiyonluğu ile ümitlerde Avrupa üçüncülüğü elde etti.



Bosna Hersek'te 8-9 Şubat'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası'na Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampta hazırlanan Büşra Pelin Coşkun, AA muhabirine, spora arkadaşının sayesinde cimnastikle başladığını söyledi.



Cimnastik antrenörün kendisini judoya yönlendirdiğini dile getiren milli sporcu, "Orada bir yaş sınırı varmış. Cimnastik yapmayı bırakınca antrenörüm judoya yönlendirdi. Burada Handan hocayı sevdim, onunla beraber 8 yıldır gidip, geliyoruz." dedi.



Coşkun, 8 yıl içinde judoda birçok derece aldığına değinerek, "2024'te ümütlerde Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Onun dışında Türkiye'de derecelerim var. Dünya şampiyonluğunda yedincilik elde ettim. İnşallah daha iyileri bu sene gelecek. Hedefim gelecekte olimpiyatlar." ifadelerini kullandı.



Spora yatkın bir ailede büyüdüğünü aktaran Coşkun, kardeşinin de kendisini örnek alarak judoya başladığını ve bu sene resmi müsabakalara çıkacağını kaydetti.



- "Cimnastikten esneklikle hazır gelmişti"



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Milli Takım antrenörü Handan Süloğlu ise altyapıdan yetiştirdiği sporculardan birisi olan Büşra Pelin Coşkun ile 8 yıldır çalıştıklarını söyledi.



Milli sporcu ile gelecek hedefleri olduğuna değinen Süloğlu, "Avrupa'da derece aldık. İnşallah hedefimiz bu seneki dünya ve 2028 Olimpiyatları. Bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah sakatlık olmadan iyi bir yıl geçiririz." ifadelerini kullandı.



Judo ile cimnastiğin birbirini desteklediğine dikkati çeken Süloğlu, "Tabii ki judo esneklik gerektiren bir spor, esnek olmanız gerekiyor. Zaten Büşra cimnastikten esneklikle hazır gelmişti. Çok da hırslı bir çocuk zaten. Yetenek ve disiplin de üstüne gelince başarıyı yakaladık." diye konuştu.



- "Bir tane idman kaçırmamış çocuk"



Süloğlu, sporcusunun disiplinli ve yetenekli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Büşra geldiği günden beri motorik özellikleri çok iyi bir çocuk. Çok yetenekli ve disiplinli. Judoya başladığı günden beri bir tane idman kaçırmamış çocuk. Biz bir pandemi atlattık. Pandemide bile birlikte hiç durmadan çalıştık. Hedefe yavaş yavaş ilerliyoruz. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası'ydı, inşallah bu sene dünya şampiyonası katacağız üstüne. 2028 Olimpiyatlarına katılmayı istiyoruz, bunun için çok çalışacağız."



