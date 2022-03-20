Bursaspor evinde Balıkesir'e şans vermedi

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bursaspor evinde Balıkesir'e şans vermedi
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20 Mart 2022 18:00
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor, Balıkesirspor'u ağırladı. Bursa Timsah Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.

6 maç sonra kazanan Bursaspor'a galibiyeti getiren goller ise 52. dakikada Onur Atasayar ve 64. dakikada Joao Pedro'dan geldi.  6 maçtır kaybeden Balıkesirspor'un golünü ise  21. dakikada Sedat Dursun kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte 19. sıradaki Bursaspor puanını 28'e yükseltti. Ligin son sırasında bulunan Balıkesirspor ise 11 puanda kaldı.

Gelecek hafta Bursaspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Balıkesirspor ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

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