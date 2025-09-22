Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi için parkede!

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde 23 Eylül Salı günü Belçika'nın Windrose Giants Antwerp ekibiyle karşılaşacak.
Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 16.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı kazanacak takım, gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.
Bursa temsilcisi, yarı finalde Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73 yenerek finale yükselmişti.
Belçika temsilcisi ise yarı finalde İtalya'nın Pallacanestro Reggiana ekibini 81-78 mağlup etmişti.
