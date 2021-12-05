Bursa BB evinde Elazığ İl Özel İdare'yi yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 78-72 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa BB evinde Elazığ İl Özel İdare'yi yendi
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05 Aralık 2021 16:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 78-72 yendi.

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Erhan Gürsel, Benhür İrcel, Berk Kurtulmuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 22, Gizem Mürvet Uca 3, Duygu Özen 2, Macaulay 17, Doyle 26, Merve Arı 5, Gonca Karakaş, İrem Sözen, Saranda Dalcı, Ferda Yıldız 3,

Elazığ İl Özel İdare: Morgan 19, Pulliam 13, Razheva 24, Nur Nihan Dabakoğlu 3, Melike Yalçınkaya 11, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Esma Çelen Türk

1. Periyot: 18-11

Devre: 42-35

3. Periyot: 60-56


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