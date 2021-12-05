Bursa BB evinde Elazığ İl Özel İdare'yi yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 78-72 yendi.
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Erhan Gürsel, Benhür İrcel, Berk Kurtulmuş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 22, Gizem Mürvet Uca 3, Duygu Özen 2, Macaulay 17, Doyle 26, Merve Arı 5, Gonca Karakaş, İrem Sözen, Saranda Dalcı, Ferda Yıldız 3,
Elazığ İl Özel İdare: Morgan 19, Pulliam 13, Razheva 24, Nur Nihan Dabakoğlu 3, Melike Yalçınkaya 11, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Esma Çelen Türk
1. Periyot: 18-11
Devre: 42-35
3. Periyot: 60-56
Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Erhan Gürsel, Benhür İrcel, Berk Kurtulmuş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cuic 22, Gizem Mürvet Uca 3, Duygu Özen 2, Macaulay 17, Doyle 26, Merve Arı 5, Gonca Karakaş, İrem Sözen, Saranda Dalcı, Ferda Yıldız 3,
Elazığ İl Özel İdare: Morgan 19, Pulliam 13, Razheva 24, Nur Nihan Dabakoğlu 3, Melike Yalçınkaya 11, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Esma Çelen Türk
1. Periyot: 18-11
Devre: 42-35
3. Periyot: 60-56