Burak Yılmaz'ın 'Beşiktaş' sözlerine tepkisi

Burak Yılmaz'ın "Beşiktaş'a, Şenol Güneş'in yanına bekliyoruz" sözlerine gülerek karşılık vermesi sosyal medyada gündem oldu.

, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz'ın 'Beşiktaş' sözlerine tepkisi
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31 Mayıs 2023 23:54
Son güncelleme 01 Haziran 2023 00:09
Beşiktaş'la adı yeniden bir süredir anılan Burak Yılmaz'ın sosyal medyada dolaşan bir videodaki görüntüsü çok konuşuldu.

Yakın dostu Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un İstanbulspor'la oynadığı karşılaşmayı izlemeye giden Burak Yılmaz, maç çıkışı taraftarların ilgisiyle karşılaştı. Bahsi geçen videoda Burak Yılmaz Beşiktaşlı bir taraftarın "Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz" sözlerine gülerek ve selam vererek karşılık verdi.

O an kayıtta olan kameraya ise şu görüntü yansıdı:






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