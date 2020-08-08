Burak Yılmaz, ilk maçına çıktı!

Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı ve 45 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; losc.fr
Burak Yılmaz, ilk maçına çıktı!
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08 Ağustos 2020 18:31
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk mücadelesine AZ Alkmaar karşısında oynanan hazırlık maçında çıktı. AZ Alkmaar, mücadeleyi 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Lille, 58. dakikada Jeremy Pied ile öne geçti. AZ Alkmaar, 73. dakikada Yukinari Sugawara ve 84. dakikada THomas Ouwejan'ın golleriyle mücadeleyi galip kapattı.

Burak Yılmaz, maçın ilk yarısında 45 dakika forma giydi. Mücadeleye yedek başlayan Yusuf Yazıcı ise son 25 dakika oyuna dahil oldu.

Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.






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