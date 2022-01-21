Burak Yılmaz için İtalya sürprizi!

Salernitana'nın, Lille'den milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile ilgilendiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Burak Yılmaz için İtalya sürprizi!
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21 Ocak 2022 16:00
İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, transfer hedefi olarak Burak Yılmaz'ı belirledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Salernitana Sportif Direktörü Walter Sabatini'nin, tecrübeli futbolcuyu ana transfer hedeflerinden biri olarak düşündüğü aktarıldı.

Haberde, Burak Yılmaz'ın, ligde 21 maçta 13 gol atan takımın gol yükünü çözeceği ancak transferin de şu an için ütopya olarak görüldüğü belirtildi.

Öte yandan İtalyan ekibinin, Burak Yılmaz dışında Diego Costa ile de ilgilendiği ifade edildi.

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon forma giydiği 26 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Tecrübeli golcü, geçen sezon Lille ile şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

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