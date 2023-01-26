Burak Yılmaz, Fortuna'ya galibiyeti getirdi

Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Heerenveen'i ağırladı.



Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorula Fortuna Sittard oldu.



Maçın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıda sahneye çıkan Burak Yılmaz, 58'de Embalo'ya yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde ise Burak Yılmaz, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu 2-0 olarak ilan etti.



Bu sonuçla Fortuna 19 puana yükselirken Heerenveen ise 27 puanda kaldı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ