Burak Yılmaz, Fortuna'ya galibiyeti getirdi

Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Heerenveen'i 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz, Fortuna'ya galibiyeti getirdi
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26 Ocak 2023 00:05
Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Heerenveen'i ağırladı.

Karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorula Fortuna Sittard oldu.

Maçın ilk yarısı golsüz geçilirken ikinci yarıda sahneye çıkan Burak Yılmaz, 58'de Embalo'ya yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde ise Burak Yılmaz, penaltıyı gole çevirerek maçın skorunu 2-0 olarak ilan etti.

Bu sonuçla Fortuna 19 puana yükselirken Heerenveen ise 27 puanda kaldı.

 

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