19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-123'
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
0-021'
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-08'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Antalyaspor galibiyetini ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2025 20:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Galibiyetin ardından konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, önemli bir puan aldıklarını ve iyi bir oyun oynadıklarını ifade ederek, tüm oyuncuların hakkını vermek gerektiğini söyledi.

"FELSEFE DEĞİŞİKLİĞİ İLE TAKIMIN PERFORMANSI ARTTI"

Gelince oyun felsefesini değiştirdiklerini, klas ayaklar olduğu için felsefe değişikliği ile performansların arttığını kaydeden Yılmaz, "Çok iyi çalıştığımız milli takım arasını çok iyi değerlendirdiğimiz bir maç. Bunu aslında maçın tamamında gösterdik. 3-0 iken tarihi bir fark olabilirdi 6-7 olabilirdi. 2 gol yememiz bizi üzdü. Oyun 2 gol yiyeceğimiz bir oyun değildi. Bende buradan kendi adıma dersler çıkardım. Ne olursa olsun maç 3-0'dan 3-2'ye geliyorsa öz eleştiri yapmam lazım. Bugünün yıldızı taraftar diye düşünüyorum. Gaziantep halkı bizi burada böyle desteklediği sürece inşallah bu güven ile bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu 3 puanın mimarını taraftar olarak görüyorum. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Bunu üzerine koyarak devam etmemiz lazım edeceğimize de inanıyorum. Oyuncularımızın hepsi çok değerli. Hepsinin hakkını vermem lazım. Benim yapmak istediğim şey şu. Ben gelince oyun tarzını değiştirdik. Set oyunu oynar hale geldik. Çok klas ayaklar olduğu için felsefe değişikliği ile performansları arttı. Çünkü oyuncular bu oyuna yatkın. Ben oyunculara dokunuş yaptıysam onlarda bana dokunuş yaptı. Bu bir frekans işi sadece benimle olmaz. Ben onlara bir adım attım onlarda bana bir adım attı. Tamamen oyun tarzını değiştirdik ve oyunculara göre oynamaya başladık. Gaziantep bir futbol şehri buraya gelmeyi bir fırsat olarak gördüm. Hele de taraftar ile bütünleşip sonuçlar gelince burada yaptıklarımızın sesi biraz daha fazla duyulacaktır. Ne kadar istek ile arzu ile sarılırsam bu büyük bir fırsattır" dedi.

"FENERBAHÇE KARŞISINDA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin önemli bir camia olduğunu belirten Burak Yılmaz, sarı-lacivertli ekip karşısında kazanmak istediklerini aktararak, "Fenerbahçe büyük bir kulüp. Formasını koysa şampiyonluğa adaydır. Bizim ayaklarımız yere basıyor. Maç maç bakarak havaya girmiyoruz. Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz. Burada yoğun bir taraftar istiyoruz. Tabi ki mağlubiyetler de olacaktır ama nasıl mağlup olduğumuz önemli. Fenerbahçe maçında tabi ki kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.

