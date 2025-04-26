Burak Kızılhan: "Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı!"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundnu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Kızılhan: 'Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı!'
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26 Nisan 2025 21:59
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundnu.

İşte Burak Kızılhan'ın sözleri...

"Taraftarımıza çok teşekkürler, 90 dakika boyunca takımın yanında yer aldılar ve galibiyette büyük etken oldular. Türkiye'de ve Avrupa'da hep yanımızdalar."

BEŞİKTAŞ DERBİSİ

"Her maçı kazanmak istiyoruz ve rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş derbisini kazanmak için her şeyi yapacağız."

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON"

"Fenerbahçe'ye büyük bir operasyon yapıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şüphelerimiz vardı, maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır. Verilmeyen penaltılar var. Dzeko'nun ayağına net basıldı, ikinci pozisyonda iki elle Dzeko'yu ittiler. Ayrıca kırmızı kart olmalıydı. Üçüncüsünde dayanamadılar ve verdiler. Bu da verilmese ne olurdu, bilmiyorum! Verilen kararlar, verilmeyenler... Kartlar, Kostic cezalı duruma düştü. Kostic'in bir pozisyonu var, diğer maçta cezalı duruma düştü. İrfan Can, dirsek yedi. Kendini tutmasa, o da ceza alacaktı."

"YABANCI HAKEM VERMEZLER"

"Fenerbahçe'ye bu akşam büyük bir operasyon çekildi! Derbide yabancı hakem isteriz ama çok gerçekleşeceğini sanmıyorum."

"YABANCI VAR DEVAM ETSİN"

"Yabancı VAR devam etmeli! Yabancı hakem konusunda da Fenerbahçe'nin duruşu nettir."

"ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ"

"Allah'tan ümit kesilmez! Tüm maçlarımızı kazanıp, rakibin puan kaybetmesini bekleyeceğiz."

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