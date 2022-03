Burak Elmas'tan flaş açıklamalar!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Ajansı Spor Masası'nda açıklamalarda bulundu. Elmas'ın açıklamalarını canlı olarak aktardık.

İŞTE BURAK ELMAS'IN AÇIKLAMALARI:



"AVRUPA KUPASI ALAN TEK TAKIMIZ"



"Bizim kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı. Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz. Türk futbolu dibi görmüş durumda. Cesaretli olanlar, problemleri halı altına süpürmeyenler, buradan çıkan ilk kulüpler olacaklar. Son derece cesur kararla, Galatasaray'ı maddi ve manevi kaostan çıkarmak için birçok pozitif girişim yapıyoruz."



"ZOR OLANIN PEŞİNDEN GEÇİYORUZ"



"65 Milyon € seviyesinden 55 Milyon € seviyesine geldik. 30-35 Milyon € seviyesine gelmek istiyoruz. Galatasaray'ın 95 Milyon € harcayarak başarısız olduğu sezonlar var. Doğru bütçe ile başarılar yakalamak istiyoruz. Zor olanın peşinden geçiyoruz. Geçmişte bunları yapan yöneticiler, şu anda hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor. Biz de para harcayıp 'Bizden sonra gelen öder' diyebilirdik. Ancak bu yapı artık sürdürülemez."



"GELECEĞİ YAKMIYORUZ"



"Bankalara olan borcu ödemeyebilmek adına ilave nakit yaratma projelerimiz de var. Stratejimiz oldukça doğru. Uygulamada bazen arzu ettiğimiz hız olmuyor. Kişilerle aynı fikirleri paylaşmadığınızı da yolda görebilirsiniz. Gereken bütün değişimleri yapıyoruz. Popüler olma uğruna Galatasaray'ın geleceğini yakmıyoruz."



"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEKİ MEKANİZMA SONA ERDİ!"



"Tam tarihi hatırlamıyorum ama Kulüpler Birliği adına 3 başkan, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi için başvuruda bulundu. Bu hakemlerin çoğu, görevden alınanlar içerisinde bunlar var. Üstüne 4 tane daha var. Bu yüzden 'Kimin listesi?' dedim. Kulüpler Birliği onayı olmadan MHK ve TFF'ye bu iş dikte edildi. Kulüpler Birliği'ndeki mekanizma o gün sona erdi. Gelecekteki TFF seçimi için bile lobi yapanlar var."



"LOBİ YAPANLAR VAR"



"Lobiler için kulis yapanlar var. TFF Başkanı olmak için lobi yapanlar var. Bunların zararlarını Türk futbolu çekiyor."



"KARAR BENİ RAHATSIZ EDİYOR"



"Bu 9 hakemin, liste dışı kalması beni rahatsız ediyor. Hangi maçta, hangi takıma hata yapmışlar? Bunu incelemek lazım. Kalanlar niye kaldı, gidenler niye gitti? Bu hakemlerin gitmesini isteyenler oldu mu? Hangi maçları iyi yönetmedikleri için görevden alındılar? Bazı kulüplerin hakem atamalarında orantısız isteği olmuş mudur? Bunlar olurken, istediğiniz kadar hakem, TFF Başkanı, MHK Başkanı değiştirin. Sadece anlık kamuoyunda tepkiler azalır."



"GALATASARAY'A OPERASYON YAPILDI!"



"Bir takım kulüpler, bu bozuk sistemden avantaj ağlıyor. Bu bozuk sistemin düzelmesini istemiyorlar. Çalışan ve adaleti sistem istiyoruz. Bu böyle bir sistemde başarılı oluruz. Galatasaray'a sezon içerisinde ciddi bir operasyon yapıldı. Operasyon haftalarında ciddi hatalar yapan hakemler de liste dışı kaldı. Geçen gün bir liste çıkarttım. Hangi hakemin, hangi takımın maçlarını yönettiğini ve hangi takımların maçlarından sonra cezalandırıldığını istedim. Belli kulüplerin aleyhine hata yapan hakemlerin ceza aldığı ve o kulüplerin az hakemle devam ettiği ortaya çıkacak."



"ESKİ ZİHNİYETLE DEVAM EDEMEYİZ"



"Bundan sonra yenilikçilerle, gelenekçilerin mücadelesi daha şiddetli şekilde devam edecek. Yeni dünya düzeninde, kurumsal devam etmeliyiz. Eski zihniyetle devam edemeyiz. 'Devlet yardım eder, kulüpleri batırmazlar' mantığıyla bu işler devam etmez."



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAYIM!"



"Bize operasyon yapıldı, o zaman bunu söylerim ve suç duyurusunda bulunayım. Herkes aklansın! Bunu küme düşme hattındaki takımlar da söyleyebilir."



"SORUNUMUZ LOBİLER VE SİSTEMLER"



"Trabzonspor çok ciddi bir emek harcadı. Emek hırsızlığı yapmamak lazım. Son derece başarılı gidiyorlar. Bu konuları birbiriyle karıştırmayalım. Bizim sorunumuz lobiler ve sistem sorunu."



"ADİL REKABET OLUŞMUYOR"



"FFP sadece kulüplerin zararını ölçme durumu değildir. Kulüplerin şişirilmemiş gelirlerle rekabet etmesidir. Bunda da sorun olduğunu düşünüyorum. Bazı kulüplerimiz, gelirleriyle kuramayacakları takımları kurdular. O zaman adil rekabet oluşmuyor."



"TÜRKİYE'DE GÖZLERİMİZİ KAPATTIK"



"Bir takımın harcama limitini genişletiyorsunuz ama borçlanarak sizle haksız rekabet ediyor. Dünyada buna önlem almaya çalışıyorlar. Kişisel sermayelerin girdiği kulüpler ciddi şekilde inceleniyor. Türkiye'de de bu lazım. UEFA'nın FFP kuralları her ülkede uygulanmalı. Ancak Türkiye'de buna gözlerimizi kapattık. Denetimden geçmeliyiz. Denetimler gevşerse, borçlarını azaltmak isteyen yönetimler linç ediliyor. Ayrıca bu kulüplere 'Sen neden oyuncu alamıyorsun?' sorusu geliyor. Ben, kulübümü batırmak istemiyorum. Cezaların artık acımasız olması lazım."



"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇIKARIZ!"



"Süper Lig AŞ. mevcut Kulüpler Birliği yapısıyla kurulamaz. Son derece samimiyetsiz ortam var. Böyle devam ederse, Kulüpler Birliği'nden çıkarız."



"ERTELEME İÇİN KULÜPLER BİRLİĞİ'NE SORULDU"



"Erteleme konusunu TFF, Kulüpler Birliği'ne sordu. Barcelona maçını oynamadan 'Kar geliyor, birçok takım mağdur olabilir. Sahalar bozulur ve sakatlıklar olur' dedik. Bazı kulüpler, 'O istiyorsa yapmayayım' diyor. Yarışa ciddi de bir etkisi olmayacaktı. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ertelendi ama Süper Lig kulüpleri anlaşamadı. Oy çokluğu ile TFF'ye olumsuz yanıt verildi."



"BAZI KULÜPLER ÇOK MEMNUN"



"Hakem kararlarından bazı kulüpler çok memnun. Bazı kulüpler değil. Çalışmadığını düşündüğümüz MHK sisteminde alınan bu karar için bile aramızda anlaşamıyoruz."



"KAMUOYUNDA ALGI SAVAŞI VAR"



"Yayın ihalesi için kamuoyunda algı savaşı var. Mevcut yayıncı kuruluş 500 milyon dolardan ihale aldı. Her sene indirim aldı. 200 milyon dolara kadar indi. O kuruluş ödeyemediği zaman indirim alıyor. Buna birçok kulüp katılmadı. 500 milyon dolara imza atıyorsunuz ve buna göre harcamalar yapıyorsunuz. Siz rakamdan vazgeçiyorsunuz ama benim alacaklım vazgeçmiyor."



"UYMAYAN TEKLİF VERDİLER"



"Yayıncı kuruluş yeniden ihaleye girdi. Davranış konusu ve geçmiş ihale konusunda uygulanış problemi var. İhaleye şartlarına uymayan teklif verdiler. Bu senenin altına indiler. Siz hesabınızı yanlış yapacaksınız ama ben kulüp olarak bunun bedelini ödeyeceğim! Galatasaray olarak bunun kabul edilmemesini istiyorum."



"TFF'YE YETKİ VERDİK"



"TFF'ye yayın ihalesi konusunda yetki verdik, görüşlerimizi dinlediler. Önümüzdeki haftalarda gelişmeler olacak. Saran grubunun teklifi var, bazı gruplarda en iyi teklifi onlar yaptı. Paket 1-A için tekrar konuşulacak. Kulüpler, mevcut yayıncı kuruluşla yapılan sözleşmede 'Her sene öldük, artık radikal bir karar alalım ve kere ölelim' diyorlar. Ortak bir karar var."



"HER TÜRLÜ KARARI ALIRIZ"



"Yayın havuzundan çıkıp, kendi dekoderlerinizi satma planınız var mı?"



"Türk futbolu yanlış yönetilir ve yayın havuzunun değeri düşerse, her şey düşünülebilir. Anadolu kulüplerini çok önemsiyoruz. Ancak 2-3 kulüp değil, her kulüp ortak karar almalı. Türk futbolunda bozuk sistem devam ederse, her türlü kararı alırız."



"BİR STRATEJİ BELİRLEDİK"



"Satmak için genç futbolcu sistemine girmedik. Bir futbol stratejisi belirledik. Arada tecrübeli oyuncularımız da olacak. Gençlerimizi değerlendirmek ve arzuları halinde gitmek istedikleri zaman, gelir elde etmeyi düşündük. Bunun aynısı altyapıda da var. Galatasaray'ın en iyi yetenekleri altyapısında bulundurarak, bunları geliştirerek, oyuncu ve bonservis geliri kazanmak istiyoruz. Bunda geç bile kaldık. Bu sistemden taviz vermeyeceğiz. En yetkin isimleri getirerek, bu sistemi uygulayacağız. Galatasaray'ın geleceği burada, umarım bizden sonra gelenler de devam eder."



"TRANSFER İÇİN BİRÇOK ŞART LAZIM"



"Oyuncular birer insan. Mutlu oldukları yerden gitmek istemeyebilirler. Bazıları da mutsuz olur ve giderler. Transfer için birçok şartın doğru oluşması lazım. Bizim şartlarımıza uyarsa, transfere izin veririz. Sadece oyuncu satmak düşüncemiz değil. Bu seneki gibi tekrarlanan Avrupa başarıları istiyoruz. Potansiyeli çok yüksek oyuncularımız var. Sezon başından bugüne, bazı oyuncularımızın durumunda pozitif farklar var."



"İBRA KORKUM YOK"



"İbra edilmeme korkum yok. Zor bir göreve geldik. Bugüne kadar ilave borç yapmadan bu aya kadar geldik. Geçmişte nakit açığı oldukça borç artardı. Ciddi bir disiplinle kulübü yönetiyoruz. Bugünlerde kendilerini iktidarda görmek isteyen ve ya ibra etmemekten zevk alan bir grup var."



"CESARET EDİLMEYEN ŞEYLERİ YAPIYORUZ"



"Yaptığımız işlerden vicdanımız rahat. Galatasaray için cesaret edilemeyen şeyleri yapıyoruz. Teslim olmadan, doğru bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Bizim için verilecek her türlü karara saygılıyız."



"BİZE 3 SENE GÖREV VERİLDİ"



"Şirketlerin bile hesap etmediği kur farkı oldu. Geldiğimizden beri %50 kur farkı oldu. Sponsorluk sayısı ve gelirlerini ilk dönemde arttırdık. Zaten bunları paylaşacağız. Ancak sonrasında çok ciddi bir kur farkı oluştu. Ekonominin zor olduğu, şirketlerin bile zorlandığı dönemde gelirlerimizi arttırmaya çalışacağız. Bize üç sene görev verildi. Çok ciddi başarılar ve yeni sponsorluklar için söz verdik. Galatasaray'ı bir marka gibi yöneteceğiz. Sporda kısa vadeli başarılar, uzun vadeli başarısızlıkları örtüyor. Kısa vadede başarı gelmeyince, uzun süreçte yapmak istediklerinizi de bu durum örtüyor."



"BUNLARLA UĞRAŞMAK İSTEMİYORUZ"



"Yabancı bir sosyal medya sitesinden, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları bu haber buluyor ve onu paylaşıyor. Sonrasında yabancı kuruluşlar onu haber yapıyor. Artık bunları yalanlamakla uğraşamıyoruz."



"GALATASARAY'IN BAŞARISIDIR"



Galatasaray Adası, uzun süredir kullanıma kapalıydı. Bir çok kişi bu konuda uğraş verdi eski yeni, çok emek veren oldu. Davaları çok yakından iyi takip ettik. Bu yönetimsel bir başarı olarak görülmemeli bu Galatasaray'ın başarısıdır. Önceliğimiz Kemerburgaz, Ada ve Mecidiyeköy bunlardan sonra salon ile ilgili çalışmalarımız var. İnşaat maliyetleri arttı, ona göre tekrar finansal modeli planlıyoruz."





