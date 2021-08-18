Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao - Kerem Aktürkoğlu olayı için açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın kuvvetli bir aile olduğunu dile getiren Elmas, "Yönetim olarak bu olayı tasvip etmediğimizi belirttik. Bizim kulüp içi disiplin talimatımız var. Bu disiplin talimatı gereği, savunma alma, teknik heyet raporu alma ve sonunda gerekli yaptırımları gerçekleştirme gibi konularımız var. Disiplin sürecini biz çalıştırmaya başladık. Dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki, Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda kendi hevesleri için Galatasaray'da alınmasını istedikleri aksiyonları, kimse Galatasaray'a dikta edemez. Özellikle bazı televizyonlarda, bazı yorumcuların seviyesiz yorumlara cevap vermiyor oluşumuz, nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Gerektiğinde en sert tepkiyi veririz. Galatasaray'la uğraşmasınlar." dedi.



Olayla ilgili gereken cezanın verileceğini söyleyen Galatasaray Başkanı, "Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntı, naklen yayında meydana gelmesidir. Oyuncumuz gerekli açıklamaya yaptı. Teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla, aile içinde görüşerek, gereken cezayı vereceğiz. Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray büyük bir aile, değerlerimize göre sorunu çözeriz. Bunları yapmaya çalışanları şiddetle uyarıyorum." ifadelerini kullandı.











