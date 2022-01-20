Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Kasımpaşa maçında tribündeki yerini aldı.



Burak Elmas'ın yanında sportif direktörlük ve danışmanlık görevleri için görüştüğü Luis Campos da yer aldı.



Ayrıca, son dönemde gönderileceğine dair söylentiler dolaşan Fernando Muslera da Burak Elmas'ın yanında yer aldı. Burak Elmas'ın Muslera ile birlikte maçı izlemesi de söylentilere cevap olarak yorumlandı.



LUIS CAMPOS KİMDİR?



Luis Campos, futbol dünyasının en iyi sportif direktörleri arasında gösteriliyor. Campos'un keşfettiği yıldızlar arasında Pepe, Fabinho, Martial, Lemar ve Benjamin Mendy gibi isimler var.





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