Galatasaray'ın bir önceki başkanı Burak Elmas, Twitter'dan şahsi cep telefonu numarasının birtakım hesaplar üzerinden dağıtıldığı için kendisine gelen hakaret içerikli mesajlardan dolayı suç duyurusunda bulundu.şeklindeki mesajları savcılığa sunan Elmas, sorumluların cezalandırılmasını istedi.Savcılık bir şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.