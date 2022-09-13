Burak Elmas'a telefonlu taciz

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, kendisine gelen hakaret içerikli mesajlardan dolayı suç duyurusunda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'a telefonlu taciz
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13 Eylül 2022 10:43
Galatasaray'ın bir önceki başkanı Burak Elmas, Twitter'dan şahsi cep telefonu numarasının birtakım hesaplar üzerinden dağıtıldığı için kendisine gelen hakaret içerikli mesajlardan dolayı suç duyurusunda bulundu.

'Basiretsiz, rezil ettin bizi. Başkan Fatih Terim olacak' şeklindeki mesajları savcılığa sunan Elmas, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Savcılık bir şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 

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