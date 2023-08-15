Bulls, Terry Taylor ile yeniden kontrat yaptı

Chicago Bulls, 23 yaşındaki forvet Terry Taylor ile resmi olarak yeniden sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bulls, Terry Taylor ile yeniden kontrat yaptı
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15 Ağustos 2023 14:16
Chicago Bulls, 23 yaşındaki forvet Terry Taylor ile resmi olarak yeniden sözleşme imzaladı.

İlk olarak 2022-23 sezonunda iki yönlü bir sözleşme kapsamında Bulls'a katılan Taylor, Chicago ile geçirdiği süre boyunca toplam 5 maçta ortalama 7 dakikada 4.0 sayı ve 1.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

2021'de lige draft edilmeden giren Terry, NBA'deki üçüncü yılını geçiriyor olacak.

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