Chicago Bulls, 23 yaşındaki forvet Terry Taylor ile resmi olarak yeniden sözleşme imzaladı.



İlk olarak 2022-23 sezonunda iki yönlü bir sözleşme kapsamında Bulls'a katılan Taylor, Chicago ile geçirdiği süre boyunca toplam 5 maçta ortalama 7 dakikada 4.0 sayı ve 1.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



2021'de lige draft edilmeden giren Terry, NBA'deki üçüncü yılını geçiriyor olacak.



