Golden State Warriors ile Jonathan Kuminga arasındaki sözleşme çıkmazı, genç yıldızın uzun vadeli geleceğine dair spekülasyonları beraberinde getirdi. Ligde dikkat çeken takımlardan biri ise Chicago Bulls oldu.NBA muhabirlerinden Jake Fischer'ın The Stein Line'da aktardığına göre, Chicago'nun Kuminga için potansiyel bir adres olarak "tamamen göz ardı edilmemesi" gerektiği ifade edildi. Bulls'un 2026 yılında ciddi bir maaş boşluğuna sahip olması bekleniyor. Bu durum, Kuminga cephesinin gelecek planlamasında önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.Golden State'in forveti, şu anda 1 Ekim'de sona erecek olan 7.9 milyon dolarlık "qualifying offer" teklifini değerlendiriyor. Bu teklifi kabul etmesi halinde, 2026'da sınırsız serbest oyuncu olacak ve önümüzdeki sezon için kendisine bir "no-trade clause" (takas veto hakkı) sağlanacak.Fischer'ın haberine göre Warriors, iki yıllık 45 milyon dolarlık bir yapı üzerinde ısrarcı. Bu teklifin ikinci yılı takım opsiyonu içeriyor ve ilk yıl Kuminga'nın takas veto hakkını kaldırıyor. Bu durum, oyuncunun temsilcileri açısından temel bir sorun olarak öne çıkıyor.NBC Sports Bay Area'dan Dalton Johnson daha önce, kısa vadede Kuminga için en cazip seçeneğin "qualifying offer" olduğunu belirtmişti. Buna karşılık Warriors'un önerdiği yapı, oyuncunun pazarlık gücünü sınırlıyor ve onu uzun vadeli bir temel parça olmaktan çok, olası bir takas varlığı haline getiriyor.Kuminga'nın asıl hedefi ise çok yıllı bir kontrat imzalamak. Ancak taraflar arasındaki görüşmeler tıkanmış durumda. Fischer'ın aktardığına göre, son haftalarda iki taraf arasında kayda değer bir ilerleme kaydedilmedi.22 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalayarak 15.3 sayı ve 4.6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Kuminga'nın atletizmi ve savunmadaki çok yönlülüğü, Stephen Curry, Jimmy Butler ve Draymond Green'in sakatlık dönemlerinde Golden State'e büyük katkı sağladı.Warriors sahibi Joe Lacob, Kuminga'nın önemine dair kamuoyuna güvence verse de kulislerde takımın piyasayı yokladığı belirtiliyor. Sacramento Kings'in ilgisini çektiği, Brooklyn Nets'in ise artık bu yarıştan çekildiği ifade edildi.Kuminga "qualifying offer" seçeneğini tercih ederse, Chicago'nun gelecekteki maaş boşluğu önemli bir faktör haline gelecek. Önümüzdeki sezonlarda kadrosunda değişime gitmesi beklenen Bulls'un, yükselişteki genç yıldızların peşinde agresif bir politika izlemesi bekleniyor.