15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Bulls, Jonathan Kuminga için devreye girebilir

Golden State Warriors ile Jonathan Kuminga arasındaki sözleşme çıkmazı, genç yıldızın uzun vadeli geleceğine dair spekülasyonları beraberinde getirdi. Ligde dikkat çeken takımlardan biri ise Chicago Bulls oldu.

Bulls, Jonathan Kuminga için devreye girebilir
Golden State Warriors ile Jonathan Kuminga arasındaki sözleşme çıkmazı, genç yıldızın uzun vadeli geleceğine dair spekülasyonları beraberinde getirdi. Ligde dikkat çeken takımlardan biri ise Chicago Bulls oldu.

NBA muhabirlerinden Jake Fischer'ın The Stein Line'da aktardığına göre, Chicago'nun Kuminga için potansiyel bir adres olarak "tamamen göz ardı edilmemesi" gerektiği ifade edildi. Bulls'un 2026 yılında ciddi bir maaş boşluğuna sahip olması bekleniyor. Bu durum, Kuminga cephesinin gelecek planlamasında önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Golden State'in forveti, şu anda 1 Ekim'de sona erecek olan 7.9 milyon dolarlık "qualifying offer" teklifini değerlendiriyor. Bu teklifi kabul etmesi halinde, 2026'da sınırsız serbest oyuncu olacak ve önümüzdeki sezon için kendisine bir "no-trade clause" (takas veto hakkı) sağlanacak.


Fischer'ın haberine göre Warriors, iki yıllık 45 milyon dolarlık bir yapı üzerinde ısrarcı. Bu teklifin ikinci yılı takım opsiyonu içeriyor ve ilk yıl Kuminga'nın takas veto hakkını kaldırıyor. Bu durum, oyuncunun temsilcileri açısından temel bir sorun olarak öne çıkıyor.

NBC Sports Bay Area'dan Dalton Johnson daha önce, kısa vadede Kuminga için en cazip seçeneğin "qualifying offer" olduğunu belirtmişti. Buna karşılık Warriors'un önerdiği yapı, oyuncunun pazarlık gücünü sınırlıyor ve onu uzun vadeli bir temel parça olmaktan çok, olası bir takas varlığı haline getiriyor.

Kuminga'nın asıl hedefi ise çok yıllı bir kontrat imzalamak. Ancak taraflar arasındaki görüşmeler tıkanmış durumda. Fischer'ın aktardığına göre, son haftalarda iki taraf arasında kayda değer bir ilerleme kaydedilmedi.

22 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalayarak 15.3 sayı ve 4.6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Kuminga'nın atletizmi ve savunmadaki çok yönlülüğü, Stephen Curry, Jimmy Butler ve Draymond Green'in sakatlık dönemlerinde Golden State'e büyük katkı sağladı.

Warriors sahibi Joe Lacob, Kuminga'nın önemine dair kamuoyuna güvence verse de kulislerde takımın piyasayı yokladığı belirtiliyor. Sacramento Kings'in ilgisini çektiği, Brooklyn Nets'in ise artık bu yarıştan çekildiği ifade edildi.

Kuminga "qualifying offer" seçeneğini tercih ederse, Chicago'nun gelecekteki maaş boşluğu önemli bir faktör haline gelecek. Önümüzdeki sezonlarda kadrosunda değişime gitmesi beklenen Bulls'un, yükselişteki genç yıldızların peşinde agresif bir politika izlemesi bekleniyor.

