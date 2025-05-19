Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 10. WT Başkanlık Kupası'nda Türk tekvandocular, 9 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre G3 statüsünde ve Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na puan veren organizasyon sona erdi.
Avrupa Taekwondo Birliği'nin organizasyonunda Türk sporcular 1 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye genel klasmanda takım halinde ikinci oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre G3 statüsünde ve Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na puan veren organizasyon sona erdi.
Avrupa Taekwondo Birliği'nin organizasyonunda Türk sporcular 1 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye genel klasmanda takım halinde ikinci oldu.
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