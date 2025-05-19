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Bulgaristan'da madalyaya doyduk!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen 10. WT Başkanlık Kupası'nda milli tekvandocularımız 9 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

calendar 19 Mayıs 2025 12:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bulgaristan'da madalyaya doyduk!
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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 10. WT Başkanlık Kupası'nda Türk tekvandocular, 9 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre G3 statüsünde ve Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na puan veren organizasyon sona erdi.

Avrupa Taekwondo Birliği'nin organizasyonunda Türk sporcular 1 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye genel klasmanda takım halinde ikinci oldu.


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